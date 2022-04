📷 Miniversie van Wout van Aert verovert de harten op sociale media

Wout van Aert was er tijdens de verkenning van Parijs-Roubaix door Jumbo-Visma nog niet bij. Of toch? Een miniversie van hem dook op de kasseien op.

Bij Jumbo-Visma werkten ze hun verkenning donderdag af. Het had 's ochtends bevestigd dat Wout van Aert in de selectie zat voor Parijs-Roubaix. Op de verkenning was van hem nog geen spoor: Van Aert blijft zo lang mogelijk in Spanje verderwerken aan zijn conditie.

Wanneer hij afzakt naar Frankrijk kan hij misschien tips vragen aan zijn miniversie. Bij Jumbo-Visma stelden ze vast dat een kleine fan van Van Aert, volledig uitgetooid in een Belgische kampioenentrui op zijn maat, alvast wél over de Noord-Franse kasseien dokkerde.

"Mini Wout van Aert was er ook bij", staat geschreven bij de foto van het jongetje op de Twitterpagina van de ploeg. Aandoenlijk. Er reed alvast niemand in zijn wiel. Afwachten of de echte Wout van Aert zondag ook iedereen uit het wiel rijdt.