Patrick Lefevere moet er niks van weten: "Laat de kalender maar zo"

De WorldTour wil de kalender de komende jaren grondig dooreenschudden en enkele koersen van datum veranderen.

Zo zouden de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix naar het najaar verschuiven. UCI-voorzitter David Lappartient liet dat weten in een gesprek met WielerFlits.

Lappartient sprak erover met organisator ASO. “Zij gaven aan dat er vroeger geen enkele overweging was om de datum van Parijs-Roubaix te veranderen. Nu staan ze daar heel anders in. Richting de toekomst schept dat veel meer mogelijkheden. Waarom is het niet mogelijk om het seizoen te eindigen met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix?”

Patrick Lefevere van QuickStep-Alpha Vinyl vindt het allemaal niet nodig. Dat haalden we HIER al even aan. Hieronder kunt u uitgebreider lezen wat Lefevere ervan vindt. “Iedereen weet dat ik een ‘old fashioned guy’ ben. Ik zou het wedstrijdschema niet veranderen”, zei hij op zijn persbabbel naar aanleiding van Parijs-Roubaix.

“Als je de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wil verplaatsen naar het najaar, moet je wedstrijden schrappen. In augustus, september en oktober staan er al veel koersen geprogrammeerd. Mij lijkt het onmogelijk om dan nog andere wedstrijden toe te voegen.”

Verandering is dan ook niet nodig voor Lefevere, omdat het ook geen meerwaarde heeft. “Laat de kalender maar zo. We zijn het zo gewend. En ik denk dat iedereen blij is dat de grote wielermonumenten zoals de Ronde en Roubaix in de lente worden gereden.”