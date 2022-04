Roodhooft ziet uitdagingen maar tipt toch eigen kopman Van der Poel voor winst: "Wie Van Aert afschrijft, is dommerik"

Groot is het geloof van Christophe Roodhooft in zijn kopman Mathieu van der Poel. Al zal Van Aert ook wel in orde zijn, denken ze bij Alpecin-Fenix.

Roodhooft ziet sowieso een moeilijkheid voor Van der Poel. "Het was voor Mathieu beter geweest dat Roubaix een week na de Ronde lag: drie dagen herstellen, verkennen en weer koersen. Om met dezelfde vorm van de Ronde in Roubaix aan de start te staan, is zes dagen overbruggen gemakkelijker dan dertien. Het is nu nog moeilijker", zegt de sportief manager van Alpecin-Fenix in Het Laatste Nieuws.

We zullen een goeie Van Aert zien

Roodhooft schat ook in hoe Wout van Aert zich zal presenteren in Parijs-Roubaix. "Hij zal goed voor de dag komen. Wie Van Aert afschrijft in Roubaix, is een dommerik. We zullen een goeie Van Aert zien. Hij is zeker niet minder dan goed. Dan zou hij niet meedoen en ook maar terecht. Een renner van dat kaliber moet enkel meedoen als hij verwacht dat hij goed zal zijn."

En toch is het vooral uitgaan van succes voor de eigen ploeg. Als Roodhooft op zijn buikgevoel moet afgaan en één renne moet tippen, zegt hij...: "Mathieu van der Poel".