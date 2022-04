Tom Boonen legt de magie van Roubaix uit en was vorig jaar onder de indruk van Florian Vermeersch

Tom Boonen blijft Mr. Parijs-Roubaix, met zijn vier overwinningen op de piste. Florian Vermeersch is een renner die wel eens met Boonen vergeleken wordt.

Dat heeft het jonge talent van Lotto Soudal niet zo graag. De vergelijking heeft er veel te maken dat Vermeersch vorig jaar al knap tweede werd in Roubaix. Dat was ook de eerste keer dat Boonen hem echt ontdekte. HLN bracht beiden samen voor een dubbelinterview. "Elke trap die hij gaf, was er vol op. Ik zag een kerel met panache", was Boonen onder de indruk van wat Vermeersch deed in de editie van 2021.

© photonews

"Dan heb ik het over zijn kracht, maar ook over de manier waarop hij de finale reed", verduidelijkt Boonen. "Op drie kilometer van Roubaix loopt een stukje bergop. Ideaal voor een laatste aanval. Ik zat in mijn zetel te ropeen: 'Nu, nu, nu! Gaan!' Drie seconden later ging hij. Perfect gedaan. Ik ben er ook van overtuigd dat hij Roubaix wint als Moscon niet in de weg rijdt in de sprint." Moscon werd gedubbeld op de piste.

Zelf hecht Boonen uiteraard een enorme waarde aan Parijs-Roubaix. Dat was zelfs al zo voor hij in de Hel van Noord-Frankrijk voor de eerste keer won. "Roubaix winnen was een droom. Daar hing magie rond. Nergens ter wereld liggen de kasseien zo slecht. Op sommige stroken voelt het alsof je door een bak lijm rijdt. Die stenen werken zo tegen."