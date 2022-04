Belgische ritwinst in Belgrade Banjaluka, andere Belg verspeelt eindzege in Bosnië

Zelfs op een zondag wanneer de hele wereld naar Parijs-Roubaix kijkt, zijn er ook nog op andere plaatsen ter wereld koersen aan de gang.

Zo stond in Bosnië de slotetappe van de Belgrade Banjaluka op het programma. Na enkele goede uitslagen en een uitstekende bergrit begon de Belg Lennert Teugels van Tarteletto-Isorex aan de leiding in Bosnië en Herzegovina.

In de laatste, vlakke, etappe leek de eindzege binnen te zijn voor Teugels maar onze landgenoot was niet mee toen een groep van zo'n 20 renners zich afscheurden van het peloton. Eerste achtervolger in de stand Jakub Kaczmarek zat er wel bij en pakte zo de eindzege.

Toch was het niet allemaal kommer en kwel bij Tarteletto want in de sprint haalde Andreas Goerman de ritzege binnen, voor de Polen Stosz en Rudyk. Met Le Marchand en Teugels heeft de Belgische formatie wel nog twee renners op het podium in het eindklassement.