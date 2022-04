Luxemburger van AG2R is primus in Parijs-Roubaix voor junioren

Enkele uren voor de profs uitmaken wie er eeuwige roem pakt op de piste van Roubaix, reden de junioren hun Parijs-Roubaix.

De meeste renners doen aan Parijs-Roubaix mee met de nationale ploeg maar er zijn toch enkele teams die ook werk maken van een juniorenteam.

Eén van die ploegen is AG2R en ze hebben overschot van gelijk gekregen want de Luxemburger Niels Michotte van AG2R spurtte naar de zege in Parijs-Roubaix voor junioren. Hij haalde het voor de Est Romet Pajur en zijn ploegmaat Léandre Lozouet. De eerste Belg was Aaron Dockx op plek 7. Vlad Van Mechelen werd negende.

Het was de 19e keer dat de junioren Parijs-Roubaix reden. In het verleden wonnen onder andere Pidcock, Stuyven, Van Keirsbulck en Pedersen. De eerste editie werd gewonnen door een toen nog jonge Geraint Thomas.