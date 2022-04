Minder dan 100 dagen tot terugkeer van Tour de France voor vrouwen: "Eerste rit op iconisch circuit perfecte lancering"

Het is stilaan al aftellen naar de Tour de France voor vrouwen. Op de wielerkalender is er voor het eerst in jaren een Tour voor vrouwen voorzien.

Koersdirectrice Marion Rousse is volop aan het werk nu ons minder dan 100 dagen scheiden van de start van de Tour voor vrouwen. "We hebben onze verwachtingen, en er zal veel spanning in de lucht hangen, maar we blijven geconcentreerd in de aanloop naar de koers", zegt de vriendin van Julian Alaphilippe. "Net zoals de rensters die in volle voorbereiding zijn voor het gevecht voor de gele trui aan het einde van de openingsrit, aan de Arc de Triomphe, komen we dichter bij ons doel om de mooist mogelijke rit voor te bereiden. De eerste etappe op een iconisch Tour de France-circuit zal de perfecte lancering zijn voor de volgende zeven ritten, waarin het peloton verder de gele trui najaagt", legt de Française uit. ONLINE SERIE "Het publiek zal geweldige kampioenen blijven ontdekken", klinkt het ook nog. Er komt overigens een online serie met wekelijkse afleveringen over de weg naar de Tour van verschillende van die wielerkampioenen bij de vrouwen. Onder meer Longo Borghini, Niewiadoma, Uttrup Ludwig en Vos hebben toegezegd.