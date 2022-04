Italiaanse klopt Van Vleuten en Vollering net als in de Amstel: "Iedereen weet hoe sterk Annemiek is"

Ook de vrouwenkoers kon weer bekoren. Van Vleuten en Vollering moesten in een Italiaanse, die ook al de Amstel Gold Race won, hun meerdere erkennen.

Marta Cavalli is de nieuwe naam aan de top van het firmament in het dameswielrennen. In de klassieke campagne heeft Cavalli zich helemaal op de kaart gezet. "Ik kan het niet geloven", stamelt ze na de overwinning in de Waalse Pijl. "Na de Amstel en mijn vijfde plaats in Parijs-Roubaix ook dit nog."

CONSTANTE FACTOR

Net als in de Amstel haalde ze het in de finale van de Nederlandse kanjers Van Vleuten en Vollering. Dat wil al wat zeggen. In de Amstel werd Vollering tweed en Van Vleuten vierde. Deze keer was Van Vleuten tweede en Vollering derde. De constante factor: Cavalli op het hoogste schavotje van het podium.

"Iedereen weet hoe sterk Annemiek van Vleuten is", zegt Cavalli, die om de zege vooral een duel met de Movistar-renster uitvocht. "We vielen aan in de laatste honderden meters. Ik volgde het wiel van Annemiek, tot het op het laatste iets minder bergop liep. Het was een grote inspanning." Daarna volgde een uitbarsting van vreugde. "Dit is de beste emotie die je kan ervaren."

OVERLEG MET TEAMGENOTES

Na zeven keer op rij Van der Breggen was het nu dus Cavalli die triomfeerde op de Muur van Hoei. "Ik werk er hard voor. Natuurlijk is het niet gemakkelijk om te winnen, want de klim is zo steil. Dit is mooi voor mij, maar ook voor mijn ploeg. Ik heb dikwijls overlegd met mijn teamgenotes tijdens de koers, we hadden een goed gevoel", aldus de renster van FDJ.

De winnares betrok haast iedereen in de hulde. "Ook bedankt aan de stafleden, die hard werken aan de fietsen. Gisterenavond was er nog een check-up. Het was perfect." Met het einde van de klassiekers in zicht, is het nu ook zaak van wat na te denken op de lange termijn. "Na Luik-Bastenaken-Luik werk ik toe naar de Giro. Het wordt nog een lang seizoen."