'Tadej Pogacar vliegt terug naar Slovenië voor familiale redenen'

Deze morgen zijn Tadej Pogacar en zijn verloofde Urska Zigart volgens Het Nieuwsblad naar Slovenië teruggekeerd. Gisteren reden ze nog allebei in de Waalse Pijl. Zondag zouden ze normaal aan de start staan van Luik-Bastenaken-Luik. De precieze reden willen Team UAE (Pogacar) en Team BikeExchange niet zeggen. Ze laten enkel weten dat het om familiale omstandigheden gaat. Ook weten we dat de moeder van Zigart lijdt aan kanker, maar niemand laat weten of dat er effectief iets mee te maken heeft. Pogacar en Zigart hadden door die ziekte wel al hun trouw uitgesteld. Pogacar keert pas op zaterdag terug en zal het parcours van Luik-Bastenaken-Luik dus niet verkennen. In principe zal hij zondag meedoen en zijn titel verdedigen.

