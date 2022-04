Van der Poel maakt zijn doelen voor komende maanden duidelijk: "Er zullen koersen zijn die ik niet zal winnen" en "Mooie trui, maar ..."

Mathieu van der Poel heeft zijn blik gericht op de komende maanden en heeft daar nog ferme doelstellingen.

Of hij ooit Roubaix gaat winnen? "De jaren gaan snel voorbij, daar ben ik intussen achter. Op het einde van mijn carrière zullen er ook een paar koersen zijn die ik niet heb kunnen winnen, zo realistisch ben ik wel", klinkt het in Extra Time Koers.

Giro, Tour, WK

"De Giro komt al wel snel, maar er is een kans om de roze trui te pakken. Het Nederlands kampioenschap sla ik misschien over."

"Die trui is heel mooi, maar dat is niet mijn hoofddoel dit jaar. Ik wil mooie dingen laten zien in de Giro en de Tour en dan focus ik mij op het WK."