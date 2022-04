Tadej Pogacar neemt toch niet deel aan L-B-L na overlijden in familie

Morgen gaat Luik-Bastenaken-Luik van start zonder titelverdediger. Tadej Pogacar zegt af na een overlijden binnen zijn familie. Eerder deze week maakte zijn verloofde Urska Zigart bekend dat haar moeder overleden was. Pogacar meldde eerst dat hij in Luik toch zou starten, maar vandaag maakte hij bekend dat hij toch niet zal deelnemen. Brandon McNulty vervangt Pogacar in de selectie van Team UAE Emirates.

Door het forfait verliest Luik-Bastenaken-Luik een van zijn favorieten.

Sadly I won't be at the start of @LiegeBastogneL tomorrow.



It's been a tough few days but I'd like to thank everybody for their understanding



A special thank you to @TeamEmiratesUAE & especially to Mauro Gianetti and Team President Matar for their support in this situation 🙏 pic.twitter.com/px8VYkso65