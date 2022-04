Jumbo-Visma en UAE gaan met stevige selecties naar de Ronde van Romandië

Mogelijk zal het er deze week stevig aan toe gaan in de Ronde van Romandië. Jumbo-Visma neemt een stevige selectie mee naar Zwitserland. Steven Kruijswijk is de kopman voor de Nederlandse formatie. Ook Sepp Kuss, Robert Gesink en Rohan Dennis gaan mee.

Team UAE Emirates moet niet veel onderdoen. Marc Hirschi is daar de kopman. Ook Brandon McNulty gaat mee. Fernando Gaviria is de sprinter in de selectie.

Bij Israël-Premier Tech rekenen ze op Michael Woods en Jakob Fuglsang. Ook is het altijd uitkijken naar wat Chris Froome gaat doen.

🎙️ "We are bringing a good team to this race and I really think that we have a rider capable of winning almost every day this week." - DS, Zak Dempster.



Read all about our team for @TourDeRomandie in our race preview here: https://t.co/1h3QXIHWfh

____

🇨🇭 #TDR2022 pic.twitter.com/f2gaUcGIME