Alpecin-Fenix wil de cirkel helemaal rondmaken: "Wat meer rust in de ploeg"

Alpecin-Fenix verzamelde de nodige punten en hoeft zich geen zorgen meer te maken om de volgende drie jaar in de WorldTour aan te treden.

Bij Alpecin-Fenix zijn ze heel tevreden over de huidige gang van zaken. De WorldTour lijkt zo goed als binnen. “Het zal de volgende logische stap zijn, die precies op tijd komt. Stilaan zijn we naar een niveau gegroeid dat ons daar rijp voor maakt. Het moment is nu veel beter dan drie, vier jaar terug. Toen kregen we die optie ook al, maar lichtten we ze bewust niet”, zegt Christoph Roodhooft aan HLN.

“We wonnen twee keer op rij de Europe Tour, wat ons sowieso verzekerde van startrecht in alle topkoersen. Alleen... in onze positie moesten we daar constant strijd voor blijven leveren. De WorldTourlicentie zal ons wat meer rust schenken. En de cirkel, veertien jaar nadat we in 2009 zijn gestart als (veldrit)team, mooi rond maken.”