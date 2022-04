Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft slecht nieuws voor fans van Thibau Nys

Van 18 tot 25 september wordt in Australië het WK wielrennen op de weg gereden. De bondscoach heeft echter slecht nieuws over Thibau Nys.

Het wordt een heuse belevenis voor de wielrenners om het WK wielrennen op de weg down under te rijden. Ook financieel is het een zware dobber voor Belgian Cycling.

Bondscoach Sven Vanthourenhout laat nog niet veel in zijn kaarten kijken wat betreft de selectie voor de verschillende onderdelen. Eén ding is echter wel al zo goed als zeker.

“Zoals het er nu naar uitziet, zal ik voor het WK bij de beloften niet kunnen rekenen op huidig Europees kampioen Thibau Nys”, zegt de bondscoach aan Het Nieuwsblad.

“Ik had enkele weken geleden een gesprek met hem waarin hij aangaf nog één keer een volwaardig veldritseizoen af te willen werken. Aangezien de WB-manches in de Verenigde Staten al enkele weken later op het programma staan, werd de combinatie moeilijk haalbaar.”