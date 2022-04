Intermarché beleefde een voorjaar om van te dromen: "De ploeg is 'sexy' geworden"

Intermarché heeft er een uitstekend voorjaar op zitten. De gevolgen van een knap plan, maar ook wat geluk.

De tevredenheid is bijzonder groot bij Intermarché. “Het was onze stellige ambitie om beter te doen dan in de lente van 2021, toen we anoniem bleven en niet content waren”, zegt ploegleider Valerio Piva aan Het Laatste Nieuws.

“'Maar dat we zó'n voorjaar zouden rijden? Gent-Wevelgem zouden winnen en onder meer vijfde zouden worden in Harelbeke en tweede in Luik-Bastenaken-Luik? Neen, dat is buiten alle verwachtingen.”

Rekrutering, planning en ook een tikkeltje geluk zorgden voor het succes. “Tot vorig jaar was het driftig rondbellen om transfers te forceren. Nu stellen we vast dat meer en meer (jonge) renners geïnteresseerd zijn in ons verhaal en voor ons willen rijden. De ploeg is 'sexy' geworden op de markt.”