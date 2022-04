Leegloop bij Cycling Vlaanderen gaat onverminderd verder: voorzitter stapt op

De leegloop bij Cycling Vlaanderen is compleet, nu ook voorzitter Filiep Jodts zijn ontslag heeft ingediend.

Cycling Vlaanderen kwam onlangs in opspraak. Minister van Sport Ben Weyts heeft een onderzoek gevraagd naar de geldstromen tussen Cycling Vlaanderen en de Belgische wielerfederatie.

Frank Glorieux, CEO van Cycling Vlaanderen, stapte vorige maand op, net als drie andere bestuurders.

Nu maakte voorzitter Filiep Jodts dat hij het voor bekeken houdt als voorzitter van Cycling Vlaanderen. Jodts geeft bij Het Nieuwsblad aan dat zijn ontslag niets met de recente ophef te maken heeft: ‘Ik was om persoonlijke redenen al langer van plan om een stap opzij te zetten, maar had die beslissing uitgesteld tot er een nieuwe secretaris was verkozen na het ontslag van de vorige."