Kritiek op Lampaert en QuickStep-Alpha Vinyl: "Veel meer uit die jongen halen"

Yves Lampaert kreeg dit seizoen al met heel veel pech af te rekenen, maar QuickStep zou hem ook anders moeten gebruiken.

Het voorjaar van Yves Lampaert is niet geworden wat men ervan verwacht had, met als grootste tegenvaller de valpartij door een toeschouwer in Parijs-Roubaix.

Ex-profrenner Werner Vandromme ziet dat er veel meer mogelijkheden zijn, dan wat er nu uit Lampaert gehaald wordt. “Volgens mij kun je veel meer uit die jongen halen. Ik heb dat ook gezegd tegen Klaas Lodewyck”, zegt Vandromme aan de Krant van West-Vlaanderen.

“In de voorbereidingskoersen moet hij altijd werken en tot op het bot gaan. Ik denk dat hij het soms eens wat beter moet leren doseren. Hij zal frisser uit een ronde van een week komen en zal daarvan de vruchten kunnen plukken.”