Remco Evenepoel is duidelijk: "Vaak die dingen die het verschil maken"

Remco Evenepoel haalt opgelucht adem na zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik. Het lijkt alsof er een heel grote last van zijn schouders valt.

Remco Evenepoel leek als zo gelukkig als een kind toen hij Luik-Bastenaken-Luik wordt. Een soort van bevestiging dat hij het wel degelijk kan. Nochtans heeft de poulain van Patrick Lefevere bij QuickStep-Alpha Vinyl leren omgaan met alle commentaar en kritiek die er zijn richting uit kwam.

“Ik heb me daar lang van afgesloten, maar nu ben ik rustiger en bekijk ik alles weer een beetje. Ik weet dat ik een goeie entourage heb die me mentaal en fysiek helpt”, zegt Evenepoel in Extra Time Koers.

“Tijdens een week vakantie - zoals nu - doe ik zoveel mogelijk dingen die ik anders niet kan doen. Eens op restaurant gaan, een hele dag weg… In de winter ging ik voor het eerst in mijn carrière als prof zelfs op vakantie met mijn vriendin Oumi. Dat zorgde voor een compleet andere winter. Het zijn vaak die kleine dingen die het verschil maken.”