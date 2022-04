Lotto-Soudal in steeds viezere papieren met oog op World Tour

In de World Tour hebben de Waalse klassiekers opnieuw voor wat verschuivingen onderaan gezorgd. En dat is niet voor elke Belgische club even goed nieuws. Zeker Lotto-Soudal moet steeds meer gaan opletten.

Met Lotto-Soudal gaat het momenteel niet al te denderend op de World Tour-ranking, want het team staat amper 20e.

De top-18 is zeker van nog drie jaar World Tour en dus is het zaak om de komende maanden de jacht op Bike Exchange, Cofidis en co in te zetten.

Lotto-Soudal pakte de afgelopen drie weken zo'n 350 punten, minder dan alle andere teams onderaan het klassement. De kloof met de top-18 is van een dikke 700 punten zo opgelopen naar meer dan 1100 punten ondertussen, toch veel met oog op de rest van het seizoen.

Ondertussen heeft in Romandië ene Patrick Bevin ook alweer punten gepakt voor het nummer 19 in de rangschikking. En dus wordt het afzien.