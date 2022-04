Onfrisse dopingzaak in het wielrennen wordt steeds groter: alle renners met dopingproducten op zak betrapt

In Portugal is een dopingschandaal in het wielrennen steeds groter aan het worden. Met verstrekkende gevolgen, zoveel is nu al duidelijk.

Volgens Portugese bronnen wordt de dopingzaak bij de intercontinentale ploeg W52-FC Porto er niet properder of leuker op. Allen betrapt Alle(!) tien de renners van de formatie zouden betrapt zijn met dopingproducten op of bij zich, zo meldden de bronnen. Eerder werd de ploegleider (Nuno Ribeiro) al opgepakt, nu zijn dus ook alle renners betrapt op bezit van doping. Of ze ook positief hebben geplast? Dat is nog niet duidelijk.