Richard Carapaz is de kopman voor INEOS Grenadiers in de Giro

Volgende week vrijdag begint de Giro d'Italia en INEOS Grenadiers heeft zijn huiswerk al klaar. Ze nemen 2 Ecadoranen en 2 Britten mee. Ook gaan er een Spanjaard, Italiaan, Australiër en Fransman mee.

De kopman is Richard Carapaz. Zijn rechterhand in de bergen zal Jhonatan Narvaez zijn. Met ook Richie Porte en Jonathan Castroviejo gaat het er nog heel wat ervaring mee.

De Giro start op 6 mei in Hongarije in Boedapest. 3 weken later op 29 mei eindigt de Giro in Verona met een individuele tijdrit.

"We’re all in for winning the #Giro d’Italia. Every Grenadier knows this is the goal" - @RichardCarapazM



