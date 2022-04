Wat met Egan Bernal? Man die door val einde zag komen aan carrière Beloki laat zich uit over de zaak

Eind januari botste Egan Bernal in Colombia aan hoge snelheid op een geparkeerde bus. De Tour-winnaar van 2019 liep daarbij meerdere breuken op.

De 25-jarige Colombiaan gaf zelf aan binnenkort naar Europa te komen om er de fietstrainingen te hervatten en de revalidatie verder te zetten.

Dat zou er kunnen op wijzen dat er binnen een maand een eventuele comeback zou kunnen worden geïnstalleerd.

Topniveau?

Maar de vraag is en blijft: zal hij ooit nog op topniveau terugkeren? 'Ervaringsdeskundige' Joseba Beloki heeft zo zijn idee.

"Het wordt echt heel lastig. We hebben hem de Tour zien winnen, maar daarna kreeg hij problemen met zijn rug. Zo'n rugblessure blijft vervelend. Ik hoop voor hem dat hij er weer helemaal zal staan, want hij is een geweldige renner. Maar het zal heel lastig worden."