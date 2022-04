Wilco Kelderman wordt het speerpunt van Bora-hansgrohe in de Giro

De Nederlander Wilco Kelderman zal als kopman worden uitgespeeld in de Giro. Dit maakte zijn ploeg Bora-hansgrohe bekend.

Een verrassing is het niet dat Bora-hansgrohe Kelderman kiest als speerpunt in de Giro. De 31-jarige Nederlander kan al een aardig palmares voorleggen in grote rondes. Zo eindigde hij in 2020 als derde en vorig jaar werd hij vijfde in de Tour de France. In 2019 werd hij zevende in de Vuelta.

Op 6 mei start de Giro in de Boedapest, de hoofdstad van Hongarije.