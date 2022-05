Eerherstel voor Simon Yates in slotetappe 'kleine Vuelta', eindzege voor Colombiaan

De slotopdracht in de Ronde van Asturië leverde opnieuw heel wat spektakel op. Inclusief een indrukwekkende revival.

Simon Yates moest zaterdag nog de elitegroep laten rijden, waardoor Ivan Sosa de macht kon grijpen in Asturië.

Eerherstel

Op zondag wilde Yates - die ook de eerste rit al had gewonnen - toch opnieuw laten zien waartoe hij in staat is.

En dat zou ook lukken, want Yates won uiteindelijk zijn tweede etappe in de 'kleine Vuelta'. Albanese en Vauquelin werden twee en drie in de slotetappe.