Nog eens langs de wegen van de Ardennenklassiekers: Gilbert heeft enorm genoten van... de Philippe Gilbert Classic

Hoewel het voor hem een moeilijk wielerseizoen is, geniet Philippe Gilbert nog van de wedstrijden en vooral van het fietsen op zich. Het competitieve aspect werd voorbije zondag eens achterwege gelaten en ingeruild voor puur fietsplezier in de Philippe Gilbert Classic.

Dat is een fietstocht waarvoor fans van Philippe Gilbert zich kunnen inschrijven en die reeds aan zijn achtste editie toe was. Vertrekkende vanuit zijn thuisbasis in Aywaille waren er drie parcoursen uitgetekend: een lus van 85 kilometer, van 122 kilometer en van 165 kilometer.

Toujours un plaisir de passer une journée avec vous tous sur un si beau parcours. 1.875 fois merci! 🙏



Always nice to spend a day with you all on such a beautiful course. Thank you all! #philippegilbertclassic pic.twitter.com/mO48N7Ch5G