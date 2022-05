Intermarché-Wanty-Gobert wil met een evenwichtige ploeg vooral weer aanvallen in de komende Giro

Vorig jaar won Intermarché-Wanty-Gobert een rit in de Giro. Dit jaar willen ze hetzelfde doen en ze beloven om aan te vallen. "We willen onze aanvallende koersstijl behouden", klinkt het.

In de Giroselectie van Intermarché-Wanty-Gobert zit Biniam Girmay. Hij zal zijn debuut maken in een grote ronde. "Hij zal de eerste week met rood aangestipt hebben", zegt sportdirecteur Valerio Piva. "Net Aimé De Gendt en Loïc Vliegen. Er wachten voor hen mooie opportuniteiten om in de vlakke en heuvelachte etappes te schitteren."

Ook moet er stevig geklommen worden. Vooral dan in de 3e week. Domenico Pozzovivo is de man voor het klassement binnen de selectie. "Ik denk dat in de laatste week de betere klimmers automatisch gaan bovendrijven", zegt Piva. "Pozzovivo kan een van hen zijn, maar we gaan de klassementsambities ook dag per dag bekijken."

"Uiteindelijk hebben we een evenwichtige ploeg die we naar de Giro sturen", gaat Piva verder. "Daarmee kunnen we in elke rit een rol spelen. We gaan alleszins onze aanvallende koersstijl, die de identiteit is van de ploeg, weer 3 weken lang laten zien."