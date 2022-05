Ook Intermarché-Wanty-Gobert ziet Belg tegen de vlakte gaan maar kan opgelucht ademhalen

Net als Lotto Soudal zag Intermarché-Wanty-Gobert één van hun renners tegen de vlakte gaan in de eerste rit in de Vierdaagse van Duinkerke.

Bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux was dat Gerben Thijssen, overigens een ex-renner van Lotto. Het was dus ook bij Intermarché het hart vasthouden. Er werden foto's van de valpartij online geplaatst, samen met de melding dat Thijssen wel weer rechtgeraakte en op het eerste zicht niet ernstig geblesseerd leek.

Dat goede nieuws kreeg later gelukkig bevestiging. Intermarché-Wanty-Gobert liet nog eens weten dat Thijssen zeker oké is. Het is nu hopen op een goede nacht en dan zal Thijssen woensdag in de tweede rit gewoon van start kunnen gaan.

Good news: everything is OK, Gerben shall spend a good night sleep & start tomorrow 👍 — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) May 3, 2022

Als één van de snelle mannen in de ploeg had onze landgenoot misschien wel zijn derde topvijfnotering van het seizoen kunnen neerzetten. Thijssen kwam nu nog als negende over de streep en zonder die val zat er zeker meer in.