Biniam Girmay al jaren gevolgd door Belgische filmmaker

Elke wielerliefhebber kent Biniam Girmay sinds zijn zege in Gent-Wevelgem, maar een Belgische filmmaker volgt hem al jaren om over hem een documentaire te maken. Zijn naam is Lieven Corthouts. Het Nieuwsblad had met beiden een gesprek in de aanloop van Girmays 1e grote ronde.

Corthouts zegt dat alles veranderd is sinds die bewuste Gent-Wevelgem. Vroeger stond hij alleen bij Girmay, maar ze zijn daar niet rouwig om.

Girmay vindt dat Corthouts zijn oudere broer is. Zelfs zijn papa, want hij is verantwoordelijk voor de helft van zijn succes. Corthouts antwoordt daarop dat Girmay zich blijkbaar goed voelt bij hem. Ze kennen elkaar namelijk al 6 jaar toen ze elkaar ontmoeten in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Dat was het begin van Corthouts' documentaire.