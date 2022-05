Opnieuw goud én brons voor België op wereldbeker in Oostende

We zijn opnieuw een gouden medaille rijker, met dank aan Ewoud Vromant. Hij was de beste in Oostende.

Ewoud Vromant heeft de wereldbeker gewonnen in Oostende en mag dus een gouden medaille toevoegen aan zijn arsenaal. 5 seconden Ewoud Vromant won de wereldbeker in Oostende in de MC2-klasse met 5 seconden voorsprong op de Fransman Alexandre Leaute. De Brit Matthew Robertson werd 3e op 1'32". "Voor mij is het een grote opluchting", aldus Ewoud Vromant zelf na zijn overwinning bij Sporza. "Na acht maanden zonder competitie kunnen winnen, dat doet deugd." In de MB-klasse pakten Milan Thomas/Jonas Goeman brons.