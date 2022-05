Aanvallers en opvallende opgave in eerste deel vierde Girorit: twee Belgen in vlucht, López stapt al uit koers

Met Miguel Ángel López is de Giro al heel snel een klassementsman kwijt. De Colombiaan was kopman bij Astana, dat veel van hem verwachtte in deze Giro. Ten slotte was López al eens derde geëindigd in zowel de Giro als de Vuelta en won hij onlangs nog een etappe in de Ronde van de Alpen. López moest kort na de start van de vierde Girorit opgeven vanwege een heupblessure.

🇮🇹 RACE: @giroditalia



Unfortunately, @SupermanlopezN had to abandon shortly after Stage 4 started. During the last few days he was suffering from left hip injury.

We will communicate about more info about rider statement as soon as we get more from team doctor.#Giro pic.twitter.com/C7qh76gFHt