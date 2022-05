'Helemaal zeker: Wout van Aert krijgt winnaar Parijs-Roubaix bij zich in de ploeg'

De interesse van de ploeg van Wout van Aert in de winnaar van Parijs-Roubaix was al langer bekend. De overstap zou nu in kannen en kruiken zijn.

Het Laatste Nieuws meldt dat de overeenkomst tussen Dylan van Baarle en Jumbo-Visma rond is. Dat zou dus betekenen dat Van Baarle Ineos Grenadiers aan het einde van het seizoen verlaat. Dat betekent dan een zoveelste versterking van de klassieke kern van Jumbo-Visma rond Wout van Aert.

Die werd in aanloop naar het huidige seizoen al versterkt met de komst van onder meer Laporte en Benoot. De komst van Van Baarle maakt de ploeg er enkel nog sterker op. Met een overwinning in Dwars door Vlaanderen zette de Nederlander zich vorig jaar op de kaart in het klassieke werk. Dit jaar kwam daar nog een tweede plek in de Ronde en winst in Parijs-Roubaix bovenop.

TROEF OP VERSCHILLENDE TERREINEN

Van Baarle won dit jaar de Helleklassieker, terwijl Van Aert het op de piste in Roubaix moest stellen met een tweede plaats. Het voordeel van Van Baarle is dat hij ook in de Tour bijvoorbeeld als meesterknecht van de klassementsmannen kan ingezet worden. Jumbo-Visma krijgt er dus een ferme troef bij op verschillende terreinen, als de overeenkomst bekrachtigd wordt.