Olympisch kampioene schaatsen maakt de overstap naar het profwielrennen

Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte maakt de overstap van het schaatsen naar het profwielrennen. Vanaf 1 juni gaat haar profcontract in bij Jumbo-Visma.

In 2018 werd Carlijn Achtereekte nog Olympisch kampioen snelschaatsen op de 3000 meter. Nadien haalde ze nog op het WK zilver op de 3000 meter in 2020 en brons op de 5000 meter in 2021.

Sinds 2017 is Achtereekte onder contract bij Jumbo-Visma, maar in april dit jaar liep dat af. Dat stemde haar tot nadenken. Ze vond het genoeg geweest voor het schaatsen. "Diep vanbinnen heb ik altijd een passie voor wielrennen gehad", zegt ze. Ik heb Merijn Zeeman dan gecontacteerd en zo ging de bal aan het rollen."

LEREN KOERSEN

Achtereekte is al vanaf april specifiek aan het trainen. Haar fitheid is er, maar momenteel is ze aan het trainen om haar duurvermogen en haar techniek te verbeteren. Ook moet ze nog leren koersen. Dat gaat dan over positionering, voor je kansen gaan, ...

Op 11 mei gaat Achtereekte mee op trainingskamp. Daarna volgen enkele kleinere wedstrijden en criteriums. Op basis daarvan zal bepaald worden wanneer ze haar 1e grote koers mag rijden.