Arnaud Démare is blij met zijn 1e zege van het seizoen en pakt de paarse trui

Arnaud Démare heeft zijn 1e zege van het seizoen te pakken. Ook pakt hij de paarse puntentrui.

In Messina won Arnaud Démare zijn 1e koers van het seizoen. "Het was nochtans geen makkelijke dag", zegt Démare. "De klim was lastig en ik moest zelfs even lossen. Ik ben mijn team dankbaar, omdat ze me in de afdaling terug hebben kunnen brengen. In de sprint ging het goed en alles was goed gestructureerd. De lead-out was perfect."

Démare is ook de nieuwe leider in het puntenklassement. Hij heeft 94 punten. Dat zijn er 22 meer dan Biniam Girmay.