Belg van Lotto Soudal mist net het podium in Giro: "Back in business"

Zijn debuut in de Giro opfleuren met een vierde plaats op de Etna. Sylvain Moniquet kon er best mee leven.

De renner van Lotto Soudal zat mee in de vlucht van de dag, maar de zege pakken was net wat te veel gevraagd. Hij werd vierde, net voor Mauri Vansevenant.

“Uiteraard ben ik tevreden met deze vierde plek. Het doel was om in ontsnapping te geraken vandaag en dat lukte alvast goed”, klinkt het op de website van Lotto Soudal.

22 kilometer klimmen op de Etna maakte de beslissing. “Ik kon mijn inspanning goed indelen maar de laatste drie tot vier kilometer waren er net iets te veel aan. Helaas val ik net naast de podiumplaatsen, maar daar moet ik vrede mee hebben.”

“Dit was pas de eerste bergetappe en er komen nog heel wat kansen aan. Ik hoop dat de conditie dag per dag beter wordt, ik voel me in ieder geval goed en vol motivatie om nog mooie resultaten neer te zetten. Na twee vlakke etappes ben ik terug back in business.”