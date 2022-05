Sterke prestaties van Sport Vlaanderen-Baloise in de Ronde van Hongarije

In de Ronde van Hongarije is Sport Vlaanderen-Baloise goed bezig. Ze staan na 2 dagen aan de leiding in 3 klassementen.

In de Ronde van Hongarije is een Sport Vlaanderen-Baloise sterk bezig. Jens Reynders is na 2 dagen leider in het algemene klassement. Hij heeft 4 seconden voorsprong op Fabio Jakobsen. Ook in het puntenklassement heeft hij de leiding.

Aaron Van Poucke staat dan weer aan de leiding in het bergklassement. Daarnaast is er nog Sasha Weemaes. Hij sprintte in de 1e rit naar een 8e plaats. In de 2e rit sprintte hij naar het podium.