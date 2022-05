Giro di De Gendt: Thomas De Gendt slaat in Potenza een grote slag

De Giro di De Gendt is dit jaar een wedstrijd in de wedstrijd. Daarin sloeg Thomas De Gendt gisteren in Potenza een grote slag.

Het begon als een grap op Twitter. Thomas De Gendt daagde zijn naamgenoot Aimé De Gendt uit voor een onderling duel in het algemeen klassement van de Giro. Aimé De Gendt nam de uitdaging aan. Ondertussen was de rest van het peloton mee op de kar gesprongen.

De eerste dagen was het verschil altijd beperkt tot enkele seconden tot minuten, maar de rit van gisteren heeft voor een grote verandering gezorgd. In de rit naar Potenza kwam Thomas De Gendt net geen 10 minuten na de ritwinnaar aan. Aimé De Gendt zat in de grupetto en verloor meer dan een half uur. Het verschil tussen beiden is nu exact een half uur in het voordeel van Thomas De Gendt.

Aimé De Gendt verklaarde achteraf het verschil: "Ik dacht dat Thomas ook in de bus zat, maar ik ga mijn niveau opkrikken en ik ben klaar voor de strijd."