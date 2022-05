Stan Dewulf na solo van zes kilometer: "Wist waar ik moest aanvallen"

Stan Dewulf heeft Ruddervoorde Koerse op zijn naam geschreven na een ontsnapping op zes kilometer van het einde.

Stan Dewulf koos heel bewust de plek uit waar hij zijn vluchtpoging ondernam. “Toen ik mijn demarrage inzette, wist ik dat we ons op een moeilijke passage bevonden. Het moest daar gebeuren, wou ik nog kans maken om te winnen", klonk het bij Dewulf achteraf.

“Enkel op die plaats kon ik enig verschil maken met de rest. Maar je kan wel de intentie hebben om te gaan aanvallen op die of die strook, of het dan ook gaat lukken weet je nooit. Gelukkig was dat dus wel het geval.”

De agenda van Dewulf zit goed gevuld. “Dit weekend rijd ik in Bretagne de Boucles de l'Aulne - Châteaulin, een koers die ik vorig seizoen won. Na een stage staat dan voor mij de Dauphiné op de agenda.”