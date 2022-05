Nicola Conci per direct naar Alpecin-Fenix Development Team

Alpecin-Fenix heeft er een extra renner bij. Nicola Conci gaat voor het Development Team rijden. Hij komt over van Gazprom-RusVelo.

Nicola Conci heeft een nieuwe ploeg gevonden. Sinds 1 maart was hij werkloos, nadat zijn vorige team Gazprom-RusVelo zijn licentie zag ingetrokken. Hij gaat voor het Development Team van Alpecin-Fenix rijden. Hij heeft een contract tot het einde van 2023. Wel mag Conci niet een WorldTourwedstrijd rijden voor zijn team, omdat hij binnen de opleidingsploeg zit.

Voor Gazprom-RusVelo was Conci tussen 2018 en 2021 renner bij Trek-Segafredo. Daarvoor was hij daar al enkele maanden stagiair. In die periode won hij 2 koersen. Vanaf dit seizoen ging hij dan voor Gazprom-RusVelo rijden, maar daar kwam voortijdig een einde aan en kon hij enkel nog voor de Italiaanse nationale ploeg rijden.