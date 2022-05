PREVIEW: Is rit 13 een nieuwe sprinterskans?

De 13e rit lijkt op papier een nieuwe kans te zijn voor de spurters. Al zullen er altijd de sprint willen proberen ontlopen.

De 13e rit van de Giro vertrekt in Sanremo en komt aan in Cuneo. De etappe is 150 km lang en het profiel van de etappe lijkt te doen voor de spurters.

Al moeten ze dan wel de lange klim overleven. Vanuit Sanremo gaat het naar Imperia. Daar trekken de renners het binnenland in. Vanaf dan is het geleidelijk aan klimmen. Ook is er een klim van 3e categorie. Die is 10 km lang en stijgt aan bijna 7%. Daarna gaat het geleidelijk aan bergaf, maar de laatste 20 km gaan hoofdzakelijk weer lichtjes bergop.

De spurters hebben zeker een kans als ze de lange klim overleven. Ook zal de vroege vlucht niet te ver mogen zijn. Aan de finish zal het ook een spurt worden voor sterke mannen. De laatste 100'en meters zijn vals plat.