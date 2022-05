🎥 Ploegmaat kan tranen niet bedwingen na opgave Bardet: "Een groot kampioen, hij was er meer dan klaar voor"

De opgave van Bardet wegens ziekte is een mokerslag voor hem zelf en ook voor zijn ploegmaats. Eén van hen was tot tranen toe bewogen.

Romain Combaud gaf na de aankomst van de dertiende etappe een interview bij Eurosport. Al snel kwamen er tranen aan te pas bij de ploegmaat van Bardet. "Het is een moeilijke dag. Hij is een vriend, hij is een goede jongen. Hij is een groot kampioen."

"Mijn rol was om hem zo lang mogelijk bij te staan, opdat hij de avond kon halen en we dan weer verder konden", beschrijft Combaud, die er van overtuigd was dat een fitte Bardet hoog ging eindigen in het klassement. "Hij was er meer dan klaar voor. Dit doet pijn. Tot enkele dagen geleden was hij heel goed. Er was geen reden waarom hij in het weekend niet weer heel goed kon zijn. Maar het was te veel voor hem."

Combaud is er wel zeker van dat het met de gezondheid van zijn landgenoot weer helemaal goed zal komen. "Het is een klein virus, het zal wel passeren", besluit de Fransman.