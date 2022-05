Idar Andersen wint solo de Boucles de l'Aulne-Châteaulin

Idar Andersen heeft de Boucles de l'Aulne-Châteaulin gewonnen. Hij won na een solo van 20 km.

In de Boucles de l'Aulne-Châteaulin reden de renners heel de dag rondjes in en rond Châteaulin. In totaal was dat goed voor 175 km over glooiende wegen.

In de vroege vlucht zaten 26 renners. Het peloton liet nooit begaan en ze werden enkele ronden verder weer gegrepen. Daarna waren er heel wat aanvallen. Het duurde weer enkele ronden tot er weer een groep echt kon wegrijden van het peloton. In een groep van 7 zaten onder meer Sander Armée en Stan Dewulf. Later kwamen daar nog 2 renners bij.

De vluchters moesten heel de tijd vechten voor een kleine voorsprong. Die werd maximaal 50 seconden groot, maar schommelde meestal maar rond de 30 seconden. Op 20 km van de streep viel Idar Andersen aan. Hij maakte goed gebruik van zijn hardrijderscapaciteiten en kwam solo aan. Jesus Herrada klopte Dewulf in de sprint om de 2e plaats.