Wout van Aert overweegt op het WK te passen voor de tijdrit en duidt moment aan waarop beslissing valt

Wout van Aert is zodanig getalenteerd dat hij keuzes moet maken. Op het WK zou hij de tijdrit wel eens kunnen laten vallen, zo laat hij optekenen.

Dat zou opvallend zijn, want in 2021 werd Wout van Aert nog knap tweede in het WK tijdrijden met aankomst in Brugge, op slechts zes seconden van wereldkampioen Ganna. Sporza heeft al een blik kunnen werpen op wat Van Aert hierover zegt in de Tourspecial van het wielermagazine Procycling, die uitkomt op 31 mei.

"Mijn najaar zal toegespitst zijn op eendagskoersen. Zo'n tijdrit bereid je het best voor met uitsluitend training. De conclusie na vorig jaar is dat ik misschien een keuze moet maken tussen de wegrit of de tijdrit. En dan ga ik voor de wegrit", is Van Aert duidelijk.

BESLISSEN NA DE TOUR

Desondanks ligt het allemaal nog niet helemaal vast. "Die keuze is nog niet definitief. Ik heb er met de ploeg over gesproken, maar we hakken die knoop pas door na de Tour", verklapt Wout van Aert.