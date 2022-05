🎥 📷 "Wat een geluk": Oliver Naesen is voor het eerst vader geworden en toont dochter aan de wereld

De koers is even bijzaak, want Oliver Naesen beleeft het opperste geluk. Hij werd vader van een dochter en toont haar met veel trots aan de wereld.

Het wielrennen verdwijnt even naar de achtergrond, want Oliver Naesen geniet in de privésfeer van intens geluk. Zo omschrijft de renner van AG2R Citroën het ook op Instagram: "Wat een geluk". Met daarbij dan een foto en een kort filmpje van zijn pasgeboren dochter. Zij heeft de naam Alice gekregen. Het is het eerste kindje voor Oliver Naesen en zijn partner Dorien. De moeder van het kindje heeft de bevalling goed doorstaan. "Zo trots op Dorien", schrijft Naesen dan ook terecht bij zijn Instagrampost. Dit bericht op Instagram bekijken Oliver Naesen (@olivernaesen) Het op de wereld brengen van Alice betekent ook dat Lawrence Naesen nonkel is geworden terwijl hij in de Giro zit. Binnenkort volgt er ongetwijfeld een vrolijke familiehereniging. Ook vanwege onze redactie proficiat aan Oliver en Dorien!