Ine Beyen over de werelduurrecordpoging van Ellen van Dijk: "Het heeft veel aandacht gekregen"

Ine Beyen zag ook de succesvolle werelduurrecordpoging van Ellen van Dijk. Achteraf klinkt ze bij Sporza enthousiast: "Er was veel aandacht voor haar poging."

Een dag na het nieuwe werelduurrecord van Ellen van Dijk kwam Ine Beyen bij Sporza nog eens terug op die succesvolle poging. "Haar positie op de fiets was fenomenaal", zegt ze. "Bij de start zag je meteen dat de kans op slagen groot was en ze keek enkel naar de zwarte lijn. Daarmee was ze de 1e ooit die het op die manier heeft gedaan."

Beyen klinkt ook zeer enthousiast over de grote aandacht voor de poging. "Het heeft zo veel meer aandacht gekregen dan de vorige pogingen", zegt ze. "Velen hebben de poging van Dijk gezien. Ik hoop dat dat veel vrouwen en meisjes kan inspireren. En hopelijk gaan er nog pogingen volgen. Al denk ik dat die wel zullen volgen. Door van Dijk zelf misschien, want ze zal dit record kunnen en willen scherper stellen. Dat denk ik toch."