5 fietsen van Lotto Soudal gestolen tijdens de Thüringen Ladies Tour

In de Thüringen Ladies Tour is Lotto Soudal momenteel actief. Ze hebben bezoek gehad van dieven. In totaal zijn er 5 fietsen gestolen.

De ploeg vraagt om uit te kijken als de fietsen online worden aangeboden. Ook vraagt Lotto Soudal om hen iets te laten weten, als je iets gezien of gehoord hebt.

Not the news you want to start your day with 😞



Five of the Lotto Soudal Ladies team bikes were stolen during the Lotto Thüringen Tour in Germany. Please get in touch with us if you might have seen / heard something or if they are offered for sale.



Please share this! 🙏 pic.twitter.com/zrP64fTk6m