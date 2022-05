Opnieuw aan het feest: Alexandra Manly wint voor de 3e keer een rit, Sanne Cant 5e

Alexandra Manly heeft ook de 4e rit in de Thüringen Ladies Tour gewonnen. Het is al haar 3e zege in die ronde. Ook blijft ze leidster. Sanne Cant sprintte naar de 5e plaats.

De 4e etappe in de Thüringen Ladies Tour was een grote lus in het zuidoosten van Thüringen met start en aankomst in Schleiz. In totaal moesten de rensters 127 km afleggen. Onderweg waren er 2 klimmen. Ook de aankomst lag op een helling.

AANVALLEN LEIDEN TOT NIETS

In de 1e helft van de rit was er een aanval van Anne Van Rooijen en Katharina Fox. Ze werden voor halfweg alweer gegreven. Over halfweg was er een aanval van 5 rensters met daarbij Sanne Cant, Justine Ghekiere en Julie Van de Velde. Op 40 km van de streep werden ook zij gegrepen.

In de laatste kilometers waren er verschillende aanvallen, maar niemand kon echt wegblijven. Achterin losten wel verschillende rensters. Op de slothelling was de Alexandra Manly opnieuw de snelste. Het is al haar 3e zege. Ook blijft ze leidster in het klassement. Sanne Cant sprintte naar een 5e plaats.