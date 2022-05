Bauke Mollema tot 2026 bij Trek-Segafredo: "Het voelt als een familie aan"

Bauke Mollema blijft tot 2026 bij Trek-Segafredo. Hij voelt zich daar thuis: "Het voelt aan als een familie voor mij."

In 2015 ging Bauke Mollema naar Trek-Segafredo, dat toen nog Trek Factory Racing heette. In 2022 rijdt hij nog steeds voor hetzelfde team en hij gaat dat nog tot en met 2026 doen.

"Trek-Segafredo voelt voor mij aan als een thuis", zegt Mollema. "Het is als een familie voor mij. Ik ken iedereen hier goed. Ook werken we hier als renner nauw samen met de sponsors om hun producten te promoten. Dat is een beetje anders dan in andere teams, maar ik doe dat ook graag."

Toen Mollema bij het team terecht kwam, streed hij nog voor een plaats in het algemene klassement van een grote ronde. "Mijn rol is de laatste jaren veranderd", zegt Mollema. "Ik ben me de laatste jaren meer beginnen focussen op eendagskoersen en ritten winnen in de grote rondes. Mijn rol zal nog verder veranderen. Er komen nieuwe jongeren aan en ik zal een soort van mentor kunnen zijn voor hen."