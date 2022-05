Cian Uijtdebroeks blikt terug op zijn eerste top tien in klassement in Noorwegen: "Uitdagende, maar succesvolle week"

In de schaduw van Evenepoel en de Giro-winst van ploegmaat Hindley werd Uijtdebroeks in Noorwegen knap achtste.

De moeite om stil te staan bij wat het 19-jarige talent daar zelf over te vertellen had. "Het was een uitdagende, maar ook een succesvolle week voor mij in Noorwegen. Zeker in die situaties met waaiers moet ik nog meer ervaring opdoen. Ik heb in de wind zeker een paar lastige momenten gekend", geeft Uijtdebroeks toe.

LIEVER MEER KLIMWERK

Al neemt dat niet weg dat zijn eindnotering in de Ronde van Noorwegen erg verdienstelijk was. Uijtdebroeks strandde op slechts 20 seconden van de top vijf. "Ik ben blij met mijn eerste top tien in een algemeen klassement, al heb ik liever een terrein met wat meer klimwerk."

Het zal ook één van de eerste keren geweest zijn dat Bora-Hansgrohe in dienst van Uijtdebroeks reed. "Ik wil ook mijn ploegmaats bedanken die zich over mij ontfermden, me hielpen en hun ervaring met mij deelden."