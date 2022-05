Jai Hindley droomt van meer na Giro-zege: "Of ik de Tour kan winnen? Ik ga niet zeggen dat het onmogelijk is"

Zijn Giro-zege was zijn eerste eindzege in een grote ronde. Kan Jai Hindley ook de Tour aan? De Australiër zou er alleszins willen voor gaan.

Op een online persbabbel kreeg Hindley de vraag of hij ook de Tour zou kunnen winnen. "Waarom niet? Zeg nooit nooit. Dat zou de ultieme droom zijn. Ik ga niet zeggen dat het onmogelijk is. Het grootste volgende doel is om de Tour te rijden. Dit is mijn vijfde jaar als prof en ik heb nog nooit de Tour gereden. Dat zou een enorme stap voorwaarts zijn."

Die eerste Tour-deelname dringt zich dan wel op. "Ik hoef niet noodzakelijk meteen voor het algemeen klassement te gaan, maar enkel al de Tour rijden is superspeciaal. Misschien komt het er volgend jaar van, dat zou geweldig zijn."

VAKANTIE IN ... ITALIË

Eerst een paar weken vakantie nemen. Dat doet Hindley in... Italië, het land waar hij juist drie weken volle bak gekoerst heeft. "Ik hou van dit land en ik ga gewoon relaxen en van het moment genieten. Nadat ik voorbij de streep kwam in de afsluitende tijdrit, had ik nog weinig tijd voor mezelf. Het was volop intervies doen, de podiumceremonie doen en achteraf hadden we een groot feest."

© photonews

Hindley weet ook heel precies wat hij het meest gaat koesteren aan die dag. "Het hoogtepunt was om mijn ouders en mijn vriendin aan mijn zijde te hebben, nadat ik ze al lange tijd niet meer gezien had. Dat was zo speciaal. Het moet nog tot mij doordringen dat ik de Giro gewonnen heb. Het voelt nog als een droom."

GRAAG NAAR WK

Het is vrij duidelijk hoe de rest van het jaar eruit ziet. In principe volgt er in het najaar een deelname aan de Vuelta en liefst ook aan het WK in zijn thuisland. "Ik zou graag deelnemen aan het WK, maar elke Australiër zou daar 'ja' tegen zeggen."