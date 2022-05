Steff Cras zorgt voor tegengewicht van Lotto Soudal: "Succesvolle test voor Dauphiné, Fuglsang was de sterkste"

Met een winnende Fuglsang was het een betere dag voor Israel-Premier Tech, maar Steff Cras van Lotto zorgde er voor dat ook zijn ploeg de nodige UCI-punten kon rapen.

De strijd om het behoud in de WorldTour was dus volop aan de gang in de Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes. Cras moest zich uiteraard focussen op zijn eigen prestatie. "Er was veel klimwerk, het was dus een lastige dag op de fiets. Ik kon vooraan blijven terwijl het peloton sterk werd uitgedund. Op de slotbeklimming was het gewoon de inspanning leveren om voluit te gaan."

Zeker als je als enige van je ploeg nog vooraan zat. "Natuurlijk had Israel-Premier Tech de bovenhand omdat het nog twee renners vooraan had. Ik denk wel dat Fuglsang de sterkste was. Toen Woods versnelde, had ik niet meteen een antwoord. In de spurt werd ik verslagen door Herrada, maar ik ben blij met deze prestatie na een hoogtestage."

"... but I think Fuglsang was the strongest. When Woods accelerated, I didn’t have an immediate answer and in the sprint, I was beaten by Herrada but I’m happy with this after an altitude training camp. It was a successful test towards the #Dauphiné." — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) May 31, 2022

Een vijfde plaats in zo'n klimkoers, met allemaal gerenommeerde namen voor zich, is ook iets om trots op te zijn. "Het was een succesvolle test voor de Dauphiné", besluit Steff Cras.